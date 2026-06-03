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03 июня 2026 в 15:54

Захарова сравнила западных политиков со сладкоголосыми сиренами

Захарова назвала лидеров Запада сладкоголосыми сиренами после слов о переговорах

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Заявления западных политиков о переговорах — обман, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. Дипломат сравнила их со сладкоголосыми сиренами. По словам Захаровой, которые приводит РИА Новости, переговоры и дипломатия по-прежнему возможны и были приоритетом Москвы, однако только исходя из реального отношения, которое должно выстраиваться на учете интересов РФ.

Я понимаю, зачем они это делают. Для того, чтобы деморализовать людей, для того, чтобы запутать людей, для того, чтобы своих собственных граждан вроде бы как склонить к продолжению финансирования через налоговые отчисления поставок вооружения. Чтобы наших граждан попытаться завлечь вот в эти сети этими сладкоголосыми речами. Вот такие реально сирены, — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента. По его словам, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, то у Европейского союза начнутся тяжелые времена, в частности, и без того кризисная ситуация резко обострится.

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