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11 июня 2026 в 19:15

Киев обвинили в утечке оружия на черные рынки Европы

BZ: вооружение с Украины может попасть на черные рынки европейских стран

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Поставляемое Украине вооружение при недостаточном контроле может в значительных объемах оказаться на черном рынке в европейских странах, сообщала немецкая газета Berliner Zeitung. Спецслужбы предупреждают о риске повторения сценария, который наблюдался после конфликтов на Балканах в 1990-х годах. Тогда вооружение попало в руки преступных группировок по всей Европе.

Газета пишет, что с 2022 года Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире. Американские власти признавали, что контролировать перемещение всех видов вооружений сложно. Кроме того, поставки осуществляют и другие западные страны.

Издание также привело примеры обнаружения оружия, предположительно связанного с Киевом. В частности, модифицированные автоматы Калашникова были найдены в Испании и Венгрии, а в Кадисе испанские следователи изъяли патроны калибра 5,56 мм, которые могли быть ввезены с Украины.

Ранее российские силовики нашли заминированный скрытый склад с иностранным вооружением под Красноармейском. Вооруженные силы Украины оставили объект во время отступления с позиций для его дальнейшего использования диверсионно-разведывательными группами.

До этого украинская компания Fire Point объявила о первых успешных испытаниях новой зенитной ракеты FP-7.x. Разработку называют более доступной альтернативой американским ракетам Patriot и франко-итальянским SAMP-T.

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