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11 июня 2026 в 10:35

Силовики нашли заминированный тайник с оружием НАТО под Красноармейском

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские силовики нашли заминированный скрытый склад с иностранным вооружением под Красноармейском, сообщает телеканал RT. Вооруженные силы Украины оставили объект во время отступления с позиций для его дальнейшего использования диверсионно-разведывательными группами.

В схроне оперативники нашли пять ручных гранатометов производства стран НАТО, а также турецкие и канадские пулеметы. Кроме того, в руки бойцов попали современные штурмовые винтовки немецкого и итальянского производства вместе с украинским боевым дробовиком Safari. Весь обнаруженный арсенал и сопутствующие боеприпасы были успешно обезврежены и переданы профильным специалистам Министерства обороны РФ.

Ранее стало известно, что свыше 400 украинских военных числятся пропавшими без вести только в районе села Охримовка в Харьковской области. По информации российских силовых структур, речь идет об официальной статистике 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ведется с 1 декабря 2025 года. Часть бойцов помечены как самовольно оставившие позиции.

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