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11 июня 2026 в 19:27

Число жертв атаки ВСУ в Брянской области выросло

Врачи не смогли спасти раненного при обстреле жителя поселка Белая Березка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Количество жертв удара ВСУ по приграничному поселку Белая Березка в Брянской области, увеличилось до двух человек, сообщил в своем канале в МАКС временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Руководитель области с прискорбием отметил, что прибывшие на место происшествия медицинские работники до последнего боролись за жизнь местного жителя.

Количество погибших в результате бесчеловечного удара по Белой Березке выросло до двух человек. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, спасти мужчину не удалось. Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка, — написал глава области.

Ранее Ковальчук сообщил, что ВСУ ударили по поселку Белая Березка, в результате атаки один человек скончался на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших мужчин был незамедлительно госпитализирован в местную больницу в крайне тяжелом состоянии.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа с помощью беспилотника. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых оказались двое детей.

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