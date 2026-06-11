Мирный житель погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины на поселок Белая Березка в Брянской области, сообщил в мессенджере МАКС врио губернатора Егор Ковальчук. Еще три человека получили ранения.

Еще одна бесчеловечная атака ВСУ по Белой Березке. В результате варварского удара по мирным жителям погиб мужчина. Трое ранено, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы помочь раненым, — написал Ковальчук.

Ранее врио губернатора сообщал, что после массированного удара ВСУ с применением РСЗО «Град» по поселку никто не пострадал. По его словам, в результате атаки повреждения получило здание администрации поселка, десять многоквартирных и три частных дома.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа с помощью беспилотника. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых оказались двое детей.

Также сообщалось, что бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре. Пострадавшие объекты находятся в Центральном округе. Спасатели помогли убрать опасные конструкции и провели обследование помещений.