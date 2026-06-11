Ковальчук раскрыл последствия массированного удара ВСУ по Брянской области Ковальчук: никто не пострадал в результате удара ВСУ по Брянской области

Никто не пострадал после массированного удара ВСУ с применением РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере МАКС. По его словам, в результате атаки повреждения получило здание администрации поселка, десять многоквартирных и три частных дома.

Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РСЗО «Град». <...> Никто из жителей не пострадал, — отметил Ковальчук.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа с помощью беспилотника. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых оказались двое детей.

До этого сообщалось, что бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре. Пострадавшие объекты находятся в Центральном округе. Спасатели помогли убрать опасные конструкции и провели обследование помещений.

В краснодарском оперштабе отмечали, что из-за атаки БПЛА пришлось эвакуировать около 80 человек. Позже местные жители смогли вернуться в свои квартиры.