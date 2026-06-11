В Европе сокрушились из-за упущенного шанса на переговоры с Россией Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Европа упустила свой шанс на переговоры с Россией

Европа упустила возможность вести переговоры с Россией в 2021 году, несмотря на усилия экс-канцлера Ангелы Меркель по поддержанию диалога, сообщил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Bild. По его словам, европейцы сами саботировали возможность.

В действительности она (Меркель — NEWS.ru) была права. Это был последний раз, когда мы имели шанс сами вести переговоры. Когда мы не использовали его, когда европейцы сами вывели себя из игры, тогда, так сказать, руководящую роль взяли на себя США, — отметил Габриэль.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в нижней палате парламента, что Европе пора найти пути взаимодействия с Москвой. По мнению политика, защита правовых границ не должна мешать сохранению открытых каналов, необходимых для достижения общих целей.

До этого эксперт РАН Владислав Белов усомнился в том, что бывшие федеральные канцлеры Германии Ангела Меркель и Герхард Шредер могли бы стать эффективными переговорщиками с Россией. По его мнению, вопрос заключается не столько в профессиональных качествах Меркель, сколько в том, насколько она может восприниматься всеми сторонами как нейтральный посредник.