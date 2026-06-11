Европе пора найти пути взаимодействия с Москвой, заявила в нижней палате парламента премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По мнению политика, защита правовых границ не должна мешать сохранению открытых каналов, необходимых для достижения общих целей, сообщает ТАСС.

Я продолжаю поднимать вопрос о необходимости для Европы начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой. Защита правовых границ не мешает нам сохранять открытыми каналы, необходимые для достижения наших целей: Европейский союз должен быть готов возглавить этот диалог, тогда как идти на поводу было бы ошибкой, — сказала Мелони.

Ранее эксперт РАН Владислав Белов усомнился в том, что бывшие федеральные канцлеры Германии Ангела Меркель и Герхард Шредер могли бы стать эффективными переговорщиками с Россией. По его мнению, вопрос заключается не столько в профессиональных качествах Меркель, сколько в том, насколько она может восприниматься всеми сторонами как нейтральный посредник.

До этого политолог Илья Гращенков предположил, что участник переговоров с Россией от Евросоюза должен будет «сохранить лицо» ЕС. По его мнению, если на эту роль назначат экс-главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Москва сможет договориться с ним о пакете конкретных условий для урегулирования украинского конфликта.