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09 июня 2026 в 17:11

Политолог раскрыл, какая задача будет стоять перед переговорщиком ЕС с РФ

Политолог Гращенков: переговорщику ЕС с Россией предстоит сохранить лицо Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Участник переговоров с Россией от Евросоюза должен будет «сохранить лицо» ЕС, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Илья Гращенков. При этом, если на данную роль назначат экс-главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Москва сможет договориться с ним о пакете конкретных условий для урегулирования украинского конфликта, считает эксперт.

Его задача будет не «понять Москву», а добиться такой конструкции, при которой Европа сохранит лицо, Украина не будет формально брошена, а конфликт перестанет пожирать европейские бюджеты и политическую устойчивость, — пояснил он.

По мнению Гращенкова, имя Юнкера стало звучать в этом контексте из-за желания Брюсселя «влезть» в переговорный процесс. Он считает, что в позиции ЕС наметился прагматичный сдвиг.

Европейцы начинают понимать, что если переговорный процесс будет идти без них — через Вашингтон, Москву, Киев и отдельных посредников, — то Европа рискует остаться плательщиком, но не участником сделки, — добавил политолог.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет брать на себя обязанности посредника в переговорах по Украине. По ее словам, урегулировать кризис должны действующие политики.

Европа
Украина
мирные переговоры
Россия
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П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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