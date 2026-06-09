Политолог раскрыл, какая задача будет стоять перед переговорщиком ЕС с РФ

Политолог раскрыл, какая задача будет стоять перед переговорщиком ЕС с РФ Политолог Гращенков: переговорщику ЕС с Россией предстоит сохранить лицо Европы

Участник переговоров с Россией от Евросоюза должен будет «сохранить лицо» ЕС, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Илья Гращенков. При этом, если на данную роль назначат экс-главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Москва сможет договориться с ним о пакете конкретных условий для урегулирования украинского конфликта, считает эксперт.

Его задача будет не «понять Москву», а добиться такой конструкции, при которой Европа сохранит лицо, Украина не будет формально брошена, а конфликт перестанет пожирать европейские бюджеты и политическую устойчивость, — пояснил он.

По мнению Гращенкова, имя Юнкера стало звучать в этом контексте из-за желания Брюсселя «влезть» в переговорный процесс. Он считает, что в позиции ЕС наметился прагматичный сдвиг.

Европейцы начинают понимать, что если переговорный процесс будет идти без них — через Вашингтон, Москву, Киев и отдельных посредников, — то Европа рискует остаться плательщиком, но не участником сделки, — добавил политолог.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет брать на себя обязанности посредника в переговорах по Украине. По ее словам, урегулировать кризис должны действующие политики.