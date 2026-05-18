Меркель отстранилась от переговоров по Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет брать на себя обязанности посредника в переговорах по Украине. По ее словам, которые передает корреспондент Politico Ханс фон дер Бурхард, урегулировать кризис должны действующие политики.

Экс-политик напомнила, что уже выступала в качестве посредника в Минских соглашениях 2015 года, пока была канцлером. Меркель подчеркнула, что ее позиция определялась статусом главы правительства.

Ранее экс-канцлер заявила, что Евросоюзу нужно проявлять большую самостоятельность на мировой арене, в том числе действовать независимо от США, и активнее использовать дипломатические инструменты для урегулирования конфликта вокруг Украины. В 2021 году она говорила, что диалог с Россией не должен оставаться исключительно в ведении американцев.

До этого глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские страны столкнутся с необходимостью вернуться к сотрудничеству с Россией для выживания из-за последствий ближневосточного кризиса. Он назвал отказ от дешевого российского газа стратегическим просчетом ЕС, который обернулся против него самого.