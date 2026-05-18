В Совфеде ответили, почему Меркель и Стубб не могут вести переговоры с РФ Сенатор Джабаров: Меркель и Стубб стояли у истоков разлада отношений России с ЕС

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб не могут представлять Евросоюз на переговорах с Россией, поскольку именно эти политики стояли у истоков разлада отношений Москвы с ЕС, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, назначение этих политических фигур переговорщиками будет непродуктивным и может обернуться очередной попыткой затянуть время.

Почему-то все политики, которых в ЕС выдвигают на пост переговорщиков с РФ, были у истоков обострения наших отношений, которые начались из-за конфликта на Украине. Меркель призналась, что знала о неисполнении Минских соглашений. Как после таких заявлений верить человеку? Что касается Марио Драги (бывший председатель Совета министров Италии. — NEWS.ru), он всегда был сторонником антироссийской политики. Стубб сейчас стал немного помягче, а до этого вел себя неадекватно и агрессивно, дабы угодить партнерам в ЕС. Было бы неплохо, если мы нашли какого-то нейтрального политика. Назначение же Стубба или Меркель не будет продуктивно. Это приведет к очередной попытке затянуть проблему, дожидаясь изменения власти в США, — сказал Джабаров.

Ранее западные журналисты сообщили, что Европа всерьез задумалась о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. По их словам, политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.