Ребенок от Козловского, слухи о романе с Зеленским: как живет Акиньшина

Актриса Оксана Акиньшина родила сына он заслуженного артиста России Данилы Козловского. Какие подробности известны?

Чем известна Акиньшина

Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года в Ленинграде. В юношестве ее отдали в модельное агентство. В 13 лет она прошла кастинг на главную роль в фильме «Сестры», за которую вместе с актрисой Екатериной Гориной получила награду «За лучший актерский дуэт».

На настоящий момент в ее фильмографии более 50 работ, включая ленты «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «8 первых свиданий», «Беспринципные», «Чернобыль», «The Телки», «Константинополь» и другие.

Что известно об отношениях Акиньшиной и Козловского

На протяжении нескольких лет в прессе ходили слухи о романтических отношениях Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной, однако артисты никогда не комментировали их.

В октябре прошлого года Акиньшина впервые опубликовала совместное фото с Козловским с отдыха. Тогда журналист Алена Жигалова заявила, что пара таким образом подтвердила свои отношения.

«После возвращения Данилы Козловского в Россию Оксана Акиньшина перестала скрывать отношения с актером. Слухи об их романе ходят уже пять лет», — написала она в авторском Telegram-канале.

Оксана Акиньшина, Данила Козловский

Сегодня, 18 мая, Козловский сообщил в соцсетях, что они с Акиньшиной стали родителями. У пары 6 мая родился сын Лео. Артист сопроводил пост фотографиями, сделанными во время беременности и после родов.

«Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» — подписал кадры Козловский.

Сколько детей у Акиньшиной

В 2008 году Оксана Акиньшина вышла замуж за директора пиар-компании Дмитрия Литвинова. От него она родила сына Филиппа. Брак продлился два года. Наследник артистки, по данным СМИ, воспитывается ее родителями.

«Всего однажды она объяснила, почему так, устав от обвинений в том, что она мать-кукушка: мальчик нездоров, ему требуется помощь, так ему лучше», — пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

В 2012 году актриса вышла замуж второй раз — за кинопродюсера Арчила Геловани, в браке родились сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году Акиньшина и Геловани расстались. По информации СМИ, дети пары остались жить с отцом в Грузии.

Что связывает Акиньшину и Зеленского

Оксана Акиньшина снималась вместе с украинским политиком Владимиром Зеленским в фильме «8 первых свиданий».

В интервью актриса рассказывала, что во время съемок ленты «Высоцкий. Спасибо, что живой» натренировалась давать пощечины. Поэтому в фильме «8 первых свиданий» била Зеленского профессионально.

«Пощечины лепить я научилась на съемках „Высоцкого“, так что Вову била профессионально», — говорила она.

После выхода комедии появились слухи о романе Акиньшиной и Зеленского. Они эту информацию не комментировали.

Чем сейчас занимается Акиньшина

Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина в 39 лет продолжает творческую деятельность. Она не играет в спектаклях, но снимается в кино. В декабре с ней ожидается премьера фильма «Сказочные выходные».

Актриса не комментировала свое отношение к спецоперации.

