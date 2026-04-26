Козловский намекнул на беременность Акиньшиной

Актер Данила Козловский опубликовал в соцсетях фотографию аиста в гнезда. Поклонники артиста посчитали, что таким способом он подтвердил слухи о беременности своей возлюбленной — коллеги по цеху Оксаны Акиньшиной.

Артисты официально подтвердили свои отношения недавно. При этом информация об их возможном романе появилась еще в сентябре 2020 года. С этого момента Козловского и Акиньшину стали замечать на светских мероприятиях, однако они не давали комментариев по поводу личной жизни.

