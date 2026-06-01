Именитые актеры стали лицами проекта «Страшно важно» ко Дню защиты детей

Российские актеры Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Любовь Аксенова, Юлия Снигирь, Максим Матвеев, Александр Петров и Данила Козловский поддержали ежегодную кампанию «Страшно важно», приуроченную ко Дню защиты детей, заявили NEWS.ru в пресс-службе благотворительной организации «Тебе поверят». В 2026 году проект проходит под слоганом «Не выдумывай».

Кампания призвана подсветить критическую важность первой реакции взрослого, которому ребенок решился доверить правду о пережитом сексуализированном насилии. Центральным элементом акции «Страшно важно» стало видео с участием именитых артистов. В нем зачитываются реальные фразы-барьеры, которые дети слышат в ответ на свою боль, — например, «не выдумывай», «тебе показалось», и предлагаются альтернативные, поддерживающие ответы.

Мы не показываем травмирующие подробности и не говорим о насилии напрямую. Эта кампания — о реакции взрослого, о доверии и о том, как важно не оставить ребенка одного в момент, когда он решился рассказать о сложном, — подчеркнули в «Тебе поверят».

Видео стало частью интерактивного лендинга проекта, где также будут собраны рекомендации для взрослых и информация о партнерах, поддерживающих инициативу. Кампания будет активно транслироваться в социальных сетях под хештегом #страшноважно.

