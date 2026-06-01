Москвичей предупредили о мощных дождях с грозами Тишковец: гроза с дождем обрушится на Москву в конце рабочей недели

Гроза с дождем обрушится на Москву в конце рабочей недели, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что в столице в ближайшие дни будет преобладать относительно солнечная и сухая погода.

В течение недели в Москве будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Исключением станут четверг, пятница и воскресенье, когда возможен дождь с грозой, — написал Тишковец.

Синоптик рассказал, что в течение рабочей недели ночная температура составит плюс 9–14 градусов, днем — плюс 18–23 градуса. При этом в выходные столбики термометров могут подняться в дневные часы до плюс 25 градусов.

Ранее Тишковец заявил, что погода в июне в Центральной России будет соответствовать климатической норме. По его словам, дневная норма составляет плюс 21,7 градуса, а ночная — плюс 11,5 градуса.

До этого синоптик сообщил, что метеорологическое лето в Москве начнется только 3 июня, когда воздух прогреется до плюс 24 градусов. Тишковец добавил, что до этого момента погода будет оставаться неустойчивой.