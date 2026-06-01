ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 10:48

Москвичей предупредили о мощных дождях с грозами

Тишковец: гроза с дождем обрушится на Москву в конце рабочей недели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гроза с дождем обрушится на Москву в конце рабочей недели, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что в столице в ближайшие дни будет преобладать относительно солнечная и сухая погода.

В течение недели в Москве будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Исключением станут четверг, пятница и воскресенье, когда возможен дождь с грозой, — написал Тишковец.

Синоптик рассказал, что в течение рабочей недели ночная температура составит плюс 9–14 градусов, днем — плюс 18–23 градуса. При этом в выходные столбики термометров могут подняться в дневные часы до плюс 25 градусов.

Ранее Тишковец заявил, что погода в июне в Центральной России будет соответствовать климатической норме. По его словам, дневная норма составляет плюс 21,7 градуса, а ночная — плюс 11,5 градуса.

До этого синоптик сообщил, что метеорологическое лето в Москве начнется только 3 июня, когда воздух прогреется до плюс 24 градусов. Тишковец добавил, что до этого момента погода будет оставаться неустойчивой.

Москва
Россия
Евгений Тишковец
грозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Захарова провела параллель между Зеленским и Гитлером
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.