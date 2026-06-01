Юрист ответил, кому нельзя усыновлять детей Юрист Русяев: людям с судимостью нельзя усыновлять детей

Граждане с судимостью по ряду статей не могут претендовать на усыновление, рассказал LIFE.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что процедура также запрещена для недееспособных и тех, кто был ранее лишен родительских прав.

Не допускаются также имеющие судимость за преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, против общественной безопасности, а также неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, — рассказал Русяев.

Юрист подчеркнул, что возрастная разница между усыновителем и ребенком должна быть не менее 16 лет. По его словам, усыновить ребенка может как семья, так и одинокий гражданин, соответствующий критериям.

Ранее депутат Каплан Панеш рассказал, что в России опекуны могут получать за приемного ребенка до 83 тыс. рублей. Он отметил, что такой вид пособия оформляет тот родитель, кто фактически ухаживает за малышом, чей возраст не превышает полутора лет.