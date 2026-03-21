В Госдуме рассказали о программе поддержки для приемных семей

В России опекуны могут получать за приемного ребенка до 83 тыс. рублей, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что такой вид пособия оформляет тот родитель, кто фактически ухаживает за малышом, чей возраст не превышает полутора лет. По его словам, С 1 февраля размер единовременной выплаты при усыновлении или установлении опеки составляет 28 450 рублей.

В 2026 году система выплат для семей, усыновивших ребенка, включает как федеральные пособия, так и региональные меры помощи. Каждая семья при усыновлении или установлении опеки имеет право на единовременную выплату. После индексации на 5,6% ее размер составляет 28 450 рублей на каждого принятого в семью ребенка. Отдельная категория выплат — вознаграждение приемным родителям за воспитание детей. Если в их семье появляется ребенок в возрасте до полутора лет, опекун имеет право на ежемесячное пособие по уходу. Оформить его может тот, кто фактически осуществляет уход за малышом. Для работающих приемных родителей размер пособия составляет 40% от среднего заработка. Минимальная сумма — 10 837 рублей, максимальная — 83 021 рубль в месяц, — пояснил Панеш.

Он добавил, что для семей, которые берут на воспитание детей с инвалидностью, единовременная выплата достигает 217 384 рубля. По его словам, такая мера направлена на поддержку граждан, принимающих на себя дополнительную ответственность.

Особые условия предусмотрены для семей, которые принимают на воспитание детей, требующих особой заботы. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, размер пособия составляет 217 384 рублей на каждого такого ребенка. Это сделано для того, чтобы поддержать семьи, берущие на себя дополнительную ответственность. С 2026 года в России введена новая мера поддержки, которая распространяется и на приемные семьи. Речь идет о ежегодной семейной налоговой выплате для родителей с двумя и более детьми. Право на нее имеют и усыновители, опекуны, попечители. Суть выплаты — возврат части уплаченного НДФЛ, — резюмировал Панеш.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с начала 2026 года материнский капитал оформили более 78,4 тыс. российских семей. По его словам, всего за время действия программы выплаты получили свыше 15,2 млн семей.