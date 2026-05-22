22 мая 2026 в 12:43

В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»

Депутат Певцов заявил, что не знает Киркорова

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил, что не знает исполнителя Филиппа Киркорова, который ранее раскритиковал его предложение о введении цензуры в театры после постановки «Гамлет» в МХТ имени Чехова, сообщает НСН. По его словам, он также не может ничего ответить защитникам актера Юрия Борисова, потому что не знает, кто это.

Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит, — заявил Певцов.

Депутат подчеркнул, что любые комментарии будут являться раздуванием ситуации. По его словам, он не собирается отвечать на какие-либо обвинения.

Ранее Киркоров поддержал Борисова, который сыграл Гамлета в МХТ имени Чехова. При общении с журналистами после церемонии вручения XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ поп-король отметил, что не поддерживает осуждающие комментарии некоторых своих коллег.

