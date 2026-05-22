В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет» Депутат Певцов заявил, что не знает Киркорова

Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил, что не знает исполнителя Филиппа Киркорова, который ранее раскритиковал его предложение о введении цензуры в театры после постановки «Гамлет» в МХТ имени Чехова, сообщает НСН. По его словам, он также не может ничего ответить защитникам актера Юрия Борисова, потому что не знает, кто это.

Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит, — заявил Певцов.

Депутат подчеркнул, что любые комментарии будут являться раздуванием ситуации. По его словам, он не собирается отвечать на какие-либо обвинения.

Ранее Киркоров поддержал Борисова, который сыграл Гамлета в МХТ имени Чехова. При общении с журналистами после церемонии вручения XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ поп-король отметил, что не поддерживает осуждающие комментарии некоторых своих коллег.