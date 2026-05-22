Английский «Манчестер Сити» потерял главного тренера

Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press
Испанский специалист Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона, сообщила пресс-служба «горожан». Контракт наставника истекает, и стороны приняли решение не продлевать его.

Какое прекрасное время мы провели вместе. Не спрашивайте меня о причинах моего ухода, их нет, но в глубине души я знаю, что пришло мое время. Вечными останутся чувства, люди, воспоминания и любовь, которую я испытываю к моему «Манчестер Сити», — сказал Гвардиола.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время клуб шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по одному разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Тренер также успел поработать с «Барселоной», с которой трижды стал чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу чемпионов, и с мюнхенской «Баварией», с которой три раза становился чемпионом Германии.

Вместе с этим пост главного тренера мадридского «Реала» покидает Альваро Арбелоа. Он подчеркнул, что менять решение не собирается, поскольку ощущает в себе желание идти дальше и принимать новые вызовы. Новым главным тренером команды станет Жозе Моуринью.

