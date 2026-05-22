Заявление Трампа об Иране навело ужас на Европу Reuters: в Европе опасаются, что США могут нанести ядерный удар по Ирану

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана вызвали в европейских столицах серьезные опасения, что Вашингтон может всерьез рассматривать сценарий применения ядерного оружия в ходе ближневосточного конфликта, сообщает агентство Reuters. Американский лидер предупреждал Тегеран, что «ночью погибнет целая цивилизация».

Когда 7 апреля Дональд Трамп предупредил Иран, что «ночью погибнет целая цивилизация», европейский дипломат в Вашингтоне заявил, что его правительство срочно нуждается в ответе на пугающий вопрос: рассматривал ли президент США возможность применения ядерного оружия? — задались вопросом журналисты.

Уточняется, что европейские кабинеты уже обратились за разъяснениями в Госдепартамент США. Однако, как отметил источник, американские дипломаты так и не смогли внятно объяснить, что именно имел в виду Трамп и какими действиями могут обернуться его слова.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтону и Тегерану удалось достичь небольшого прогресса в мирных переговорах. По его словам, иранская сторона пытается ввести систему сборов за проход через Ормузский пролив и убедить Оман присоединиться к этой инициативе. Он считает, что ни одна страна в мире не должна соглашаться с предложением Ирана.