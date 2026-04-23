Две страны ЕС отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии

23 апреля 2026 в 14:49

Польша и Франция отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Польша и Франция намерены отработать нанесение ядерных ударов по Белоруссии и России в ходе масштабных маневров, которые пройдут над Балтийским морем и северной частью Польши, сообщает издание Rzeczpospolita. Учения анонсированы французским президентом Эммануэлем Макроном и польским премьером Дональдом Туском.

По данным газеты, сценарий маневров предполагает четкое распределение ролей: польские пилоты будут заниматься дальней разведкой, выявлением целей и нанесением ударов обычным вооружением, включая крылатые ракеты JASSM-ER с истребителей F-16. В это время французские силы будут имитировать применение ядерных боеголовок ASMP.

Маневры являются следствием расширения французского «атомного зонтика» и изменения стратегической доктрины Пятой республики, о чем Макрон объявил 2 марта. Предполагается, что французские самолеты с ядерным оружием будут периодически базироваться в Польше, а решение о его возможном применении останется за президентом Франции.

В публикации говорится, что создаваемое польско-французское военное крыло, как ожидается, будет функционировать вне бюрократических структур НАТО для ускорения принятия оперативных решений.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания активно закупает вооружение и наращивает численность военнослужащих. По его словам, страна обосновывает свои действия подготовкой к якобы противостоянию с Россией.

