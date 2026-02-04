Зимняя Олимпиада — 2026
Данию уличили в ускоренном вооружении для войны с Россией

Посол Барбин: Дания начала ускоренное вооружение для войны с Россией

Дания активно закупает вооружение и наращивает численность военнослужащих, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, которые приводит РИА Новости, страна обосновывает свои действия подготовкой к якобы войне с Россией.

В бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений. Идеологическое обоснование этих военных приготовлений — подготовка к войне, — отметил он.

До этого Барбин заявил, что датские власти угрожают отчуждением земельных участков, на которых находятся здания российского посольства в Копенгагене. Он также отметил, что численность дипмиссии многократно сократилась, а работа торгпредства и деятельность Российского центра науки и культуры фактически остановилась.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что русофобия на грани истерики продолжает доминировать в польском руководстве. Так пресс-секретарь президента РФ высказался насчет представленной Генштабом Польши новой военной доктрины, предписывающей своим ВС быть готовыми к поражению ключевых точек и ресурсов РФ издалека.

