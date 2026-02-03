Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:48

В Кремле отреагировали на новую польскую военную доктрину

Песков заявил, что русофобия продолжает доминировать в Польше

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Русофобия на грани истерики продолжает доминировать в польском руководстве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь президента РФ высказался насчет представленной Генштабом Польши новой военной доктрины, предписывающей своим ВС быть готовыми к поражению ключевых точек и ресурсов РФ издалека, передает РИА Новости.

Русофобские настроения, уже, собственно, зашедшие в ранг истерики русофобской, продолжают доминировать в руководстве страны, — отметил он.

Ранее Песков заявил, что у России на протяжении многих веков наблюдается «дефицит дружеских чувств» с Польшей и странами Прибалтики. По словам пресс-секретаря президента РФ, эти государства по каким-то причинам постоянно пытаются выставить российскую сторону в плохом свете.

При этом глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что публичные призывы Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя приутихли, но наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию. По его словам, Запад по-прежнему использует санкции, политическое давление и кибератаки.

Польша
Дмитрий Песков
русофобия
Россия
