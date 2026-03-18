Песков не стал комментировать идею запрета обвинительных статей в СМИ

Кремль пока не сформировал позицию по поводу законопроекта о запрете публикации обвинительной информации в СМИ и социальных сетях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что обсуждение подобных ограничений является исключительной компетенцией парламентариев, передает РИА Новости. Так представитель Кремля прокомментировал внесенный на рассмотрение законопроект, запрещающий распространение в СМИ и социальных сетях сведений, содержащих обвинения в адрес граждан, до вступления приговора суда в законную силу.

Я не могу говорить о какой-то позиции до того, как сами наши законодатели не рассмотрят подобную инициативу, это целиком и полностью их прерогатива, — резюмировал пресс-секретарь президента.

Ранее адвокат Илья Бахилин сообщал, что за клевету в домовом чате можно получить штраф в размере до 500 тыс. рублей. Он объяснил, что ответственность наступит, если человек опорочил честь и достоинство другого. Адвокат подчеркнул, что на практике в таких случаях пользователей редко привлекают к ответственности. По его словам, домовой чат по закону не считается «публичным пространством».