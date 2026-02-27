Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 11:30

Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате

Адвокат Бахилин: за клевету в домовом чате предусмотрен штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За клевету в домовом чате можно получить штраф в размере до 500 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» адвокат Илья Бахилин. Он объяснил, что ответственность наступит, если человек опорочил честь и достоинство другого.

Например, это может быть негативная оценка личности председателя ТСЖ или иного жильца, выраженная в неприличной и нецензурной форме, обвинение их в совершении преступления, например мошенничестве с денежными взносами жильцов. При этом клеветнику должно быть известно, что в действительности приговор в отношении этого лица не вынесен или уголовное дело прекращено, все финансовые документы опубликованы и прозрачны, — рассказал Бахилин.

Адвокат подчеркнул, что на практике в таких случаях пользователей редко привлекают к ответственности. По его словам, домовой чат по закону не считается «публичным пространством».

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что целенаправленное подглядывание за соседями в глазок может грозить лишением свободы. Он отметил, что такой риск существует, когда слежка превращается в сбор и распространение информации о личной жизни.

