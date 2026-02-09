«Инвалид, склонна к суициду»: Марию Ковальчук не будут судить за клевету

Россиянин Артем Папазов, которого украинская модель Мария Ковальчук обвинила в побоях, отказался от идеи судиться с девушкой. Ранее он планировал подавать иски о клевете сразу в трех странах. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах в этой истории.

Избили или упала с высоты?

Имя Марии Ковальчук стало известно широкой публике после того, как попало в криминальные сводки весной минувшего года. Украинская модель сначала пропала в Дубае на несколько дней, а после была найдена избитой до полусмерти.

До инцидента Мария работала в сфере сопровождения, а также была связана с платформой OnlyFans. Летом, когда врачи стабилизировали состояние девушки, она дала интервью журналистке Ксении Собчак.

Она рассказала, что находилась в ОАЭ и собиралась уехать в Таиланд, но опоздала на рейс и осталась в отеле. Там ее русскоязычный знакомый Артем пригласил остаться в номере в компании его друзей и позже всей компанией улететь в Таиланд на частном джете.

На следующий день двое мужчин — Артем и его друг Александр — поехали за алкоголем и устроили вечеринку в отеле. По словам модели, они начали вести себя агрессивно.

«Они пили очень крепкий алкоголь, вроде виски. Начали поддевать меня, мол, почему я не пью. Потом пошли какие-то агрессивные толчки, стали подшучивать: „Ты принадлежишь нам. Будем делать все, что хотим“», — рассказывала Ковальчук.

Мария Ковальчук Фото: Социальные сети

После этого мужчины начали запугивать Ковальчук и забрали ее вещи, включая паспорт. Девушка смогла сбежать из номера, когда двое мужчин были на балконе. Но как только они заметили уход модели, то последовали за ней.

«Я просто сидела на этаже и слышала голоса внизу, что они где-то рядом. В момент у меня просто память оборвало. Скорее всего, был удар по голове», — делилась Ковальчук.

По словам модели, напавшие на нее могли сбросить ее из окна. Пока она была в сознании, то успела попросить о помощи водителя мимо проезжающей машины, который остановился и вызвал скорую помощь с полицией.

В больнице Мария оказалась с переломами рук, ног и позвоночника. В первые дни она не могла ни есть, ни говорить, ни двигаться. При этом полиция Дубая сообщила, что девушка получила серьезные травмы после того, как в одиночку поднялась на строительную площадку и упала с высоты.

Обвинили в клевете

Как рассказывает мать Марии Анна, следствие сфальсифицировало показания дочери, пока она была без сознания. В итоге дело закрыли с утверждением, что девушка сама попыталась покончить с собой и была в очень тяжелом алкогольном опьянении. При этом все медицинские отчеты указывают на то, что ни алкоголя, ни наркотических веществ в крови Марии обнаружено не было.

Но Ковальчук настаивает, что стала жертвой агрессии со стороны молодых людей. Однако те, чьи имена были названы в числе подозреваемых, захотели подать встречные иски.

Об этом, в частности, говорил Артем Папазов. Его подруга, которая тоже участвовала в злополучной вечеринке, Милена Долганова рассказала журналистам, что они начали разбирательство в трех странах — ОАЭ (по месту событий), Норвегии (где Мария и Анна дали интервью) и на Украине (где мать и дочь выступили на телевидении).

Мария Ковальчук Фото: Социальные сети

«Что в голове у падших женщин»

Однако теперь молодой человек отказался от этой идеи. В комментарии Telegram-каналу «Пост-» отец Артема Олег Папазов пояснил, что это решение было продиктовано уязвимым ментальным состоянием Ковальчук.

«Мои юристы настоятельно не рекомендовали это делать. Так как она никакой ответственности нести не будет. Она инвалид, склонна к суициду. Невменяемая. И воспользуется иском, чтобы опять изобразить из себя жертву преследования, например начнет на камеру имитировать [суицидальные действия]. Странно, что следствие по делу длилось восемь дней, а сплетни идут уже девять месяцев. Насколько люди любят поговорить о том, что в голове у падших женщин», — заявил Олег Папазов.

Мария сейчас продолжает реабилитацию. Ее мама в Норвегии открыла клининговый бизнес. И мать, и дочь сообщали об угрозах в их адрес.

Читайте также:

Похотливые макаки и копродеды с недержанием: будни эскортниц в ОАЭ

«Учусь ходить»: переломанная в Дубае модель рассказала о самочувствии

Порошок и виски: модель OnlyFans раскрыла всю правду об изуверах-«шейхах»