«Учусь ходить»: переломанная в Дубае модель рассказала о самочувствии

Искалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук сообщила, что постепенно восстанавливается после полученных травм. В интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она призналась, что сейчас проходит длительную реабилитацию в Норвегии и фактически учится ходить заново. По ее словам, после долгих месяцев в стенах больницы у нее атрофировались мышцы.

[Чувствую себя] уже намного лучше, я практически хожу. На реабилитации сейчас нахожусь, в дальнейшем [жду] положительные новости. Уже после реабилитации смогу полноценно ходить. Передвигаюсь в основном на коляске и использую костыли тоже. У меня еще один перелом ноги, до сих пор нога заживает, пока не могу давать нагрузку на нее. Поэтому постепенно учусь ходить с костылями заново, и коляска тоже мой основной транспорт, — поделилась она.

По словам матери девушки Анны Ковальчук, пострадавшая перенесла девять операций. Женщина в разговоре с журналистами отметила, что ее «по частям собрали». При этом модели предстоит еще одно оперативное вмешательство.

Ранее сообщалось, что пропавшую после вечеринки в ОАЭ Марию Ковальчук нашли на обочине дороги со множественными переломами рук, ног и позвоночника. Незадолго до этого она познакомилась с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса.