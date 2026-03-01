Составлен список российских звезд, которые находятся под обстрелами в Дубае

Сразу несколько российских звезд в настоящий момент находятся в Дубае, который продолжает подвергаться обстрелам со стороны Ирана. Кто из знаменитостей сейчас в эмирате, как они переживают атаки ракет и дронов?

Кто из российских звезд сейчас в Дубае

1 марта дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания, находящаяся в Дубае, поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) своими переживаниями о недавней атаке Ирана на эмират. Она упомянула о звуках сирен и подчеркнула, как важно поддерживать друг друга в такие моменты. Стефания выразила благодарность всем, кто проявил сочувствие и поддержку в это непростое время.

«Когда слышишь сирены среди ночи, страх все равно пробирается. Особенно чувствуешь, как важно быть рядом и держаться друг за друга», — сообщила девушка.

В воскресенье дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк Анна, также находящаяся в Дубае с маленьким сыном, рассказала в своем Telegram-канале о тревожной ночи в эмирате во время ракетных атак Ирана. По словам блогера, около часа ночи город содрогнулся от звуков сирен систем оповещения, известивших о начале очередной атаки.

«Здесь нет бомбоубежищ — куда прятаться, не особо понятно. Многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома», — поделилась она.

Утром обстановка в районе, где живет Заворотнюк, нормализовалась. Основные городские службы, включая службы доставки и такси, работают, хотя и с некоторыми ограничениями. Анна поделилась, что о ситуации узнает из новостей.

Кроме того, и певица Ханна переживает, что может не улететь из Дубая, где в настоящее время находится с семьей. Она рассказала, что возвращение в Москву должно состояться 5 марта, но аэропорты ОАЭ оказались закрыты на неопределенное время.

«Пока думаем и наблюдаем за ситуацией. Неясно, насколько это затянется и получится ли у нас улететь», — отметила Ханна.

Девушка также рассказала, что в небе постоянно слышны звуки работы ПВО и пролеты истребителей. Ночью произошел пожар в легендарном отеле «Бурдж-аль-Араб».

«Очень громко летают истребители. На Пальме недалеко от нас на наших глазах упал дрон или его обломки в отель. Дети переживают, мы, конечно, тоже на стрессе», — добавила она.

Отдыхающая в ОАЭ во время ракетных атак Ирана модель Анна Линникова 28 февраля призналась, что ей было очень страшно, пока работали системы ПВО. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» рассказала подписчикам, что теперь боится выходить из отеля.

Дома каких мировых знаменитостей оказались в зоне риска после атак на Дубай

Элитная недвижимость мировых звезд оказалась под угрозой после пожара в районе Palm Jumeirah в Дубае, сообщает T-online. Как стало известно, в этой части города находится вилла в итальянском стиле, владельцем которой является футболист Дэвид Бекхэм вместе с супругой Викторией.

Кроме того, звезда мирового футбола Криштиану Роналду тоже инвестировал в элитный особняк на закрытом острове Jumeirah Bay Island, где стоимость недвижимости исчисляется десятками миллионов евро. Болливудский актер Шахрух Хан также приобрел себе виллу Jannat на Palm Jumeirah, которая неоднократно попадала в рейтинги самых известных звездных резиденций в ОАЭ.

Как пишет источник, голливудская актриса Линдси Лохан проживает в Дубае с 2014 года. Она неоднократно отмечала высокий уровень безопасности в ОАЭ. По информации портала, теннисист Роджер Федерер тоже стал владельцем пентхауса в районе Dubai Marina, который считается одним из самых дорогих жилых кварталов города. Семье гонщика Михаэля Шумахера принадлежит частный остров на архипелаге The World.

Читайте также:

Удары Ирана и Израиля: последние новости вечером 1 марта, что с россиянами

Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости