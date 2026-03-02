«Ожидаем жертв»: Трамп озвучил базовые последствия атаки против Ирана Трамп указал, что ВС США ждут потери в личном составе из-за операции в Иране

Американский президент Дональд Трамп впервые публично прокомментировал гибель военных США в ходе операции против Ирана в интервью NBC News. Он заявил, что Вашингтон ожидает потерь в подобных ситуациях, и назвал происходящее очень выгодной сделкой для всего мира.

Мы ожидаем жертв в подобных ситуациях. У нас есть три погибших военных, но мы ожидаем жертв, все равно в конечном итоге это будет очень выгодная сделка для всего мира, — уточнил Трамп.

Информацию о трех погибших в ходе операции «Эпическая ярость» озвучивало Центральное командование США. Также известно о пяти тяжелораненых американцах, которым в срочном порядке оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Трамп активизировал дипломатию на фоне эскалации на Ближнем Востоке, проведя телефонные разговоры с руководством Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Детали бесед не раскрываются, однако очевидно, что ключевой темой стала эскалация конфликта с Ираном, начавшаяся 28 февраля.

Он также обратил внимание, что операция против Ирана проводится с опережением намеченного плана. Трамп отметил, что ситуация развивается «крайне позитивно».