Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 00:28

«Ожидаем жертв»: Трамп озвучил базовые последствия атаки против Ирана

Трамп указал, что ВС США ждут потери в личном составе из-за операции в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский президент Дональд Трамп впервые публично прокомментировал гибель военных США в ходе операции против Ирана в интервью NBC News. Он заявил, что Вашингтон ожидает потерь в подобных ситуациях, и назвал происходящее очень выгодной сделкой для всего мира.

Мы ожидаем жертв в подобных ситуациях. У нас есть три погибших военных, но мы ожидаем жертв, все равно в конечном итоге это будет очень выгодная сделка для всего мира, — уточнил Трамп.

Информацию о трех погибших в ходе операции «Эпическая ярость» озвучивало Центральное командование США. Также известно о пяти тяжелораненых американцах, которым в срочном порядке оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что Трамп активизировал дипломатию на фоне эскалации на Ближнем Востоке, проведя телефонные разговоры с руководством Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Детали бесед не раскрываются, однако очевидно, что ключевой темой стала эскалация конфликта с Ираном, начавшаяся 28 февраля.

Он также обратил внимание, что операция против Ирана проводится с опережением намеченного плана. Трамп отметил, что ситуация развивается «крайне позитивно».

Дональд Трамп
потери
ВС США
гибель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не на этой неделе»: Трамп высокомерно «осадил» вышедший на переговоры Иран
Налет БПЛА на Новороссийск 2 марта: попадание в многоэтажку, что известно
Куда поехать в отпуск на море за границу весной 2026-го: топ-6 стран, цены
Загадка смерти великого борца: что на самом деле случилось с Сайтиевым
«Самые счастливые»: российские туристы чудом избежали ударов в Дубае
В России сообщили о попытках диверсий на двух газопроводах
Спецборт МЧС вывезет из Египта десятки эвакуированных из Израиля россиян
Дуров сравнил безопасность в Дубае и Европе
«Ожидаем жертв»: Трамп озвучил базовые последствия атаки против Ирана
Стало известно, почему россиян пока что не эвакуируют из Израиля
Обломки БПЛА рухнули на жилой дом в Краснодарском крае
Похоронил СССР и ушел: за что Россия никогда не простит Горбачева
Составлен список российских звезд, которые находятся под обстрелами в Дубае
Американский авианосец «ушел» после решительной операции КСИР
КСИР заявил о десятках погибших в Хайфе в результате иранского удара
«Евротройка» пригрозила Ирану из-за ударов по союзникам
КСИР заявил о новых прорывах в противостоянии с США и их союзниками
Трамп обозначил сроки проведения военной операции в Иране
Средства ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ над регионами России
Иран лишился семерых генералов во время атаки США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.