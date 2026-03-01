Потери ВСУ в тылу оказались катастрофическими Потери ВСУ в тылу оказались больше, чем в пехоте

Вооруженные силы Украины на Сумском направлении стали терять больше военных в тылу, чем на линии боевого соприкосновения, сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Собеседник журналистов отметил, что особенно это касается водителей и грузчиков, которые вынуждены передавать снаряды, оборудование и провизию на передовую.

Недавно в одном из радиоперехватов мы узнали, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты, — рассказал источник.

Ранее российские подразделения «Востока» ликвидировали три станции спутниковой связи Starlink, принадлежавшие ВСУ. Офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов сообщил, что также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками и живой силе противника.

До этого сообщалось, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.