Тегеран рассматривает месть за убийство верховного лидера Али Хаменеи как свое законное право и обязанность и приложит все усилия для выполнения этого долга, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. В стране объявлен 40-дневный траур после его гибели. Также, по данным агентства IRNA, Пезешкиан выразил соболезнования в связи со смертью Хаменеи, заявив, что «путь этого великого человека будет продолжен».

Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом, — подчеркнул он.

До этого стало известно,что ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за верховным лидером Ирана перед его убийством, и выяснило, что утром 28 февраля в его резиденции состоятся переговоры чиновников, в которых аятолла примет участие. По словам источников, сначала удар хотели нанести ночью, но затем атаку перенесли на утро, чтобы дождаться собрания высокопоставленных лиц.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По словам журналиста, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.