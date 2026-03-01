Погода в Москве в понедельник, 2 марта: ждать ли оттепели и сильных дождей

В Москве и Московской области завтра, 2 марта, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 2 марта

В столичном регионе завтра, 2 марта, днем воздух может прогреться до +4 градусов.

«2 марта ночью облачно. Небольшие, днем местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Температура в Москве ночью и днем — от +2 до +4 градусов, по области — от −1 до +4 градусов. Ветер западной четверти 6–11 м/с. Местами гололедица», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в первые дни весны в Москве ожидаются осадки и оттепель.

«Слабая оттепель сохранится и в понедельник, но из-за приближения холодного фронта дожди перейдут в мокрый снег. Во вторник, в тылу циклона, похолодает до слабых заморозков, пройдут скоротечные заряды снега, на дорогах образуется гололедица. Снежный покров, высота которого сейчас в городе варьируется от 72 до рекордных 86 см, начнет таять и к началу следующей недели уменьшится на 10 см, а к 8 марта сбросит еще столько же», — рассказал синоптик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 2 марта

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 марта в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«2 марта будет облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в отдельных районах небольшие. Ветер ночью юго-западный, западный, днем — переходящий к северо-западному, северному, умеренный. Температура воздуха в течение суток — от +1 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем — повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в Северной столице в понедельник температура воздуха днем составит около −1 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до −5 градусов. Влажность воздуха прогнозируется на уровне 85%, что характерно для начала марта. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба, ветер будет умеренным, 4 м/с. Вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега.

