01 марта 2026 в 13:52

Две сотни вражеских дронов перехватили в зоне СВО

МО: ВС России уничтожили 220 дронов ВСУ за сутки

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
За минувшие сутки в зоне СВО были сбиты 220 дронов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также ВС России лидировали четыре снаряда HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении ведомства.

Также российские военные нанесли удары по украинской инфраструктуре, работавшей в интересах военно-промышленного комплекса. Для атаки использовались авиация, артиллерия, дроны и ракеты.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников вскрыл украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Высокая эффективность работы десантников РФ обеспечена надежной техникой.

До этого ВС РФ освободили населенные пункты Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области. Их взяли под контроль подразделения группировок «Север» и «Восток». Военкор Александр Коц считает, что освобождение Горького позволяет ВС России зайти с юга в крупное село Верхняя Терса.

