01 марта 2026 в 13:08

Опубликованы кадры захвата танкера, якобы связанного с Россией

Макрон показал захват якобы российского танкера в Северном море

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Франции Эммануэль Макрон разместил видео, на котором запечатлен момент задержания нефтяного танкера, якобы связанного с Россией. Операция, по его словам в соцсети X, была проведена бельгийскими и французскими военными совместно.

На кадрах видно, как к судну приближаются два вертолета. Один из них снижается и зависает над палубой, после чего на борт высаживается группа. Танкер был направлен в порт Зебрюгге. Операция получила название «Синий нарушитель».

Ранее стало известно, что нефтяной танкер Skylight попал под обстрел в территориальных водах Омана. В результате пострадали четыре члена экипажа. Инцидент случился на фоне продолжающейся военной операции Ирана в регионе.

Тем временем появилась информация, что Ормузский пролив продолжает оставаться открытым для нефтяных танкеров. Военные силы США остаются законной целью Ирана, заявили власти. Накануне нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля.

