Энергетик предрек Украине крах главной мечты из-за «Дружбы»

Украина рискует потерять все шансы на вступление в Евросоюз, если окончательно откажется от возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии и Словакии, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, такой шаг станет фатальным для украинского руководства, так как Будапешт и Братислава, обладая правом вето, заблокируют любые движения Киева в сторону евроинтеграции.

Вполне допускаю, что Украина так и не возобновит нефтепровод «Дружба» по требованию Венгрии и Словакии. Но в таком случае все мечты Киева о вступлении в Евросоюз улетят в тартарары. Взамен страну в объединение не пустят. Еще и Киев деньги за транзит не получает. То есть это проигрышное решение, — пояснил Юшков.

Ранее аналитик Владимир Демидов заявил, что судьба нефтепровода «Дружба» должна решиться примерно к 8 марта, так как к этому сроку у Венгрии и Словакии подойдут к концу стратегические резервы топлива. По его словам, сейчас необходимо выяснить масштаб повреждений, для чего на место следует отправить комиссию, желательно с участием представителей Будапешта и Братиславы.