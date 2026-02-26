Пентагон прибегнул к шантажу ради доступа к ИИ для войны

Пентагон прибегнул к шантажу ради доступа к ИИ для войны МО США потребовало от Anthropic неограниченный доступ к ИИ для военных операций

Пентагон выдвинул ультиматум компании Anthropic, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта, требуя предоставить неограниченный доступ к технологии ИИ для использования в военных операциях, сообщает CBS со ссылкой на осведомленные источники. Министерство направило разработчику окончательное предложение.

Глава Пентагона Пит Хегсет установил дедлайн до вечера пятницы. Компания должна подписать документ, который даст военным полный доступ к модели искусственного интеллекта Claude. В противном случае Anthropic грозит потеря контрактов с оборонным ведомством и статус угрозы для цепочек военных поставок.

По сведениям источников, Пентагон рассматривает возможность задействовать Закон об оборонном производстве, чтобы принудить компанию к выполнению требований. Конфликт разгорелся из-за принципиальной позиции руководства Anthropic. Компания настаивает на введении строгих ограничений при использовании своей модели.

Разработчик требует гарантий, что система не будет применяться для массовой слежки за гражданами США. Также необходимо исключить случаи, когда ИИ будет самостоятельно принимать окончательные решения о поражении целей без участия человека.

Представители администрации утверждают, что массовое наблюдение —незаконное, и заверяют, что запрашивают лицензию исключительно для деятельности в рамках закона. При этом в июле Anthropic уже получила контракт на $200 млн (15,2 млрд рублей) на развитие возможностей искусственного интеллекта в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее папа римский Лев XIV выступил с предупреждением в адрес священнослужителей, призвав их не использовать нейросети для подготовки проповедей. Он пояснил, что истинное духовное наставничество требует личной передачи веры, на что ИИ не способен.