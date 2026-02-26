Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 19:10

Пентагон прибегнул к шантажу ради доступа к ИИ для войны

МО США потребовало от Anthropic неограниченный доступ к ИИ для военных операций

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пентагон выдвинул ультиматум компании Anthropic, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта, требуя предоставить неограниченный доступ к технологии ИИ для использования в военных операциях, сообщает CBS со ссылкой на осведомленные источники. Министерство направило разработчику окончательное предложение.

Глава Пентагона Пит Хегсет установил дедлайн до вечера пятницы. Компания должна подписать документ, который даст военным полный доступ к модели искусственного интеллекта Claude. В противном случае Anthropic грозит потеря контрактов с оборонным ведомством и статус угрозы для цепочек военных поставок.

По сведениям источников, Пентагон рассматривает возможность задействовать Закон об оборонном производстве, чтобы принудить компанию к выполнению требований. Конфликт разгорелся из-за принципиальной позиции руководства Anthropic. Компания настаивает на введении строгих ограничений при использовании своей модели.

Разработчик требует гарантий, что система не будет применяться для массовой слежки за гражданами США. Также необходимо исключить случаи, когда ИИ будет самостоятельно принимать окончательные решения о поражении целей без участия человека.

Представители администрации утверждают, что массовое наблюдение —незаконное, и заверяют, что запрашивают лицензию исключительно для деятельности в рамках закона. При этом в июле Anthropic уже получила контракт на $200 млн (15,2 млрд рублей) на развитие возможностей искусственного интеллекта в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее папа римский Лев XIV выступил с предупреждением в адрес священнослужителей, призвав их не использовать нейросети для подготовки проповедей. Он пояснил, что истинное духовное наставничество требует личной передачи веры, на что ИИ не способен.

Пентагон
США
искусственный интеллект
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали о том, где нашли школьницу из Смоленска
Рэперу Гуфу вынесли приговор: что известно, «банное» дело
В Москве отменили свадьбы 20 пар из-за нижнего белья
Собянин назвал число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве
Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН
Экс-депутат объяснил, почему страны Европы отказывают украинцам в убежище
Лыжница Степанова пугает шведок, чиновник стал Героем России: что дальше
Беспорядки в Мексике нанесли удар по спорту
В России назвали сроки разработки АЭС для базы на Луне
Задержан предполагаемый похититель девочки из Смоленска
Садист, бандит и инвалид: что известно о резонансном деле Владимира Бакса
ЕС поставил Киргизии ультиматум из-за торговли с Россией
В Бразилии по улицам поплыли гробы
Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка
Жуткое ДТП на трассе «Кавказ» унесло жизни двоих человек
Агрессивная собака полгода терроризирует жителей Краснодара
Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс.
В Смоленске нашли вещь, которая может принадлежать пропавшей девочке
Пропавшую в Смоленске девочку нашли
В Дании пройдут досрочные выборы в парламент
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.