Ударивший женщину на избирательном участке коммунист получил наказание В Саратове члена избиркома от КПРФ оштрафовали за нападение на участке

Члена избирательной комиссии от КПРФ Михаила Качалина, который в сентябре 2025 года ударил учительницу на избирательном участке в Саратове, оштрафовали на 20 тыс. рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Инцидент произошел в сентябре прошлого года во время дополнительных выборов. Качалин, будучи членом избиркома, ударил председателя участковой комиссии Анастасию Морозову, которая работает учительницей.

Решением суда сегодня Михаил Качалин признан виновным в совершении уголовного преступления по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Между тем глава ЦИК России Элла Памфилова подчеркивала, что инцидент с рукоприкладством на избирательном участке в Саратовской области оценят в партии КПРФ. Руководитель Центризбиркома России назвала инцидент вопиющим безобразием и заявила о намерении подготовить обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.