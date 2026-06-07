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07 июня 2026 в 16:12

Шокирующее видео с избиением стало поводом для возбуждения дела

Уголовное дело возбудили в Перми после избиения мужчины подростками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после появления в Сети видео, на котором девочки-подростки избивают мужчину в Перми, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону. Инцидент произошел в микрорайоне Рабочий поселок.

Следователем следственного отдела по Мотовилихинскому району города Перми СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором две несовершеннолетние девочки избивают нетрезвого мужчину среднего возраста. Инцидент заинтересовал правоохранительные органы, которые начали проверку.

До этого сообщалось, что на детской площадке в Перми мужчина ударил ребенка головой о качели. Он с силой швырнул маленького мальчика лицом вниз на элементы конструкции. При этом на призывы очевидцев остановиться он никак не реагировал. После этого ударивший мужчина отправился к друзьям на скамейку, оставив лежать на земле плачущего мальчика.

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