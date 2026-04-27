27 апреля 2026 в 09:15

Зюганов раскрыл, на кого КПРФ может сделать ставку в 2026 году

Зюганов: формирование списка КПРФ к выборам в 2026 году идет по трем группам

Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обозначил состав костяка фракции, который коммунисты хотели бы видеть в Госдуме после парламентских выборов, сообщает газета «Ведомости». Так, условно партийцев можно разделить на три группы. В первую войдут те, кто может в любой момент сформировать «правительство народного доверия».

Во вторую группу, по данным источников, вошли те, кто уже накопил «большой политический и жизненный опыт». Третья группа состоит из тех, кто «все смелее заявляет о себе». Это в том числе несколько молодых парламентариев различного уровня. Как отметил политолог Константин Калачев, прослеживается публичное деление партийцев на категории по степени приоритетности.

Ранее Зюганов признался, что его поразило 18-минутное видеообращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. По словам политика, она, находясь в Монако, обратила внимания на те проблемы, на которые позже отреагировали в Госдуме. Зюганов добавил, что сам направлял в Совбез аналогичные предложения, включая планы по регулированию цен и поддержке многодетных семей.

Геннадий Зюганов
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
