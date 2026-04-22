Зюганов признался, что обращение Бони к Путину поразило его

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС «Вести» признался, что его поразило 18-минутное видеообращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. По словам политика, она, находясь в Монако, обратила внимания на те проблемы, на которые позже отреагировали в Госдуме.

Меня знаете что поразило? Виктория Боня из Монако, она там живет. Но она из Монако увидела, что нельзя так со скотиной обращаться, как в Новосибирской области <...>. Мы должны были немедленно помочь Дагестану, — отметил он.

Зюганов добавил, что сам направлял в Совбез аналогичные предложения, включая планы по регулированию цен и поддержке многодетных семей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение Бони к Путину. По его словам, это видеообращение достаточно популярно, набрало много просмотров и привлекло внимание аудитории в соцсетях. Он подчеркнул, что темы, которые подняла блогерша, весьма резонансные, сейчас по ним задействовано большое количество людей и все вопросы не оставлены без внимания.