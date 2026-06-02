В Киеве перекрыли улицу, на которой стоит здание «Укроборонпрома»

Полиция Киева перекрыла движение по улице Дегтяревской, на которой располагается здание оборонного концерна «Укроборонпром», сообщает ТАСС. Решение принято на фоне публикаций в СМИ кадров масштабного пожара в одном из сооружений на этой улице. Как отметило агентство, на распространяемых кадрах горящее здание напоминает офис «Укроборонпрома», однако власти и местные СМИ о пожаре на территории концерна не сообщали.

Минувшей ночью воздушная тревога в Киеве продлилась в общей сложности 4,5 часа. В течение этого времени украинские издания неоднократно информировали о взрывах в городе.

Также сообщалось, что несколько центральных и периферийных улиц Киева перекрыли после произошедших ночью взрывов. По информации источника, для пешеходов и транспорта ограничили движение на улицах на правом берегу Днепра.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на атаки ВСУ на российскую территорию. Объекты, ставшие законными целями, располагались в том числе в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.