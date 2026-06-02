ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 10:04

В Киеве перекрыли улицу, на которой стоит здание «Укроборонпрома»

Полиция Украины Полиция Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Киева перекрыла движение по улице Дегтяревской, на которой располагается здание оборонного концерна «Укроборонпром», сообщает ТАСС. Решение принято на фоне публикаций в СМИ кадров масштабного пожара в одном из сооружений на этой улице. Как отметило агентство, на распространяемых кадрах горящее здание напоминает офис «Укроборонпрома», однако власти и местные СМИ о пожаре на территории концерна не сообщали.

Минувшей ночью воздушная тревога в Киеве продлилась в общей сложности 4,5 часа. В течение этого времени украинские издания неоднократно информировали о взрывах в городе.

Также сообщалось, что несколько центральных и периферийных улиц Киева перекрыли после произошедших ночью взрывов. По информации источника, для пешеходов и транспорта ограничили движение на улицах на правом берегу Днепра.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на атаки ВСУ на российскую территорию. Объекты, ставшие законными целями, располагались в том числе в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

Европа
Киев
Укроборонпром
улицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.