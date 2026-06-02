«Нейрофест» продлил прием заявок до 15 июня

Организаторы первого национального конкурса для создателей ИИ-контента «Нейрофест» сообщили о продлении срока подачи заявок до 15 июня 2026 года. Это решение обусловлено большим интересом к программе: многие претенденты активно дорабатывают свои проекты и оформляют документы.

Проект осуществляется АНО «Ленинка Арт», учрежденной Российской государственной библиотекой и «АртМастерс». Программа реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.

Больше половины поданных заявок приходится на творческие направления (54%), оставшаяся часть — на технологические проекты (46%). Наибольшая активность фиксируется в цифровых и интерактивных индустриях, а также в направлениях визуального образа и текста. Заявки поступают по всем ключевым трекам программы — от музыкальных и аудиовизуальных до пространственных и сценических индустрий.

После отбора участников пройдут акселерационная программа, работа в командах, менторская помощь. У всех появится шанс запустить собственные проекты при поддержке партнеров программы — ГК «Росатом», Яндекс AI, Фонда «Сколково» и Альянса в сфере искусственного интеллекта. Осенью 2026 года пройдет Национальная премия в области искусственного интеллекта, которая станет финальным событием.

