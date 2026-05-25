25 мая 2026 в 12:51

Организаторы премии «История будущего» увеличили призовой фонд II сезона

Фото: Фото пресс-службы премии
В преддверии открытия II сезона Международной литературной премии в области научной фантастики «История будущего» увеличили призовой фонд до свыше 6 млн рублей. Мероприятие, учрежденное Фондом «Атом», традиционно пройдет под эгидой Госкорпорации «Росатом». Одним из генеральных информационных партнеров конкурса стало NEWS.ru.

Мы сейчас наблюдаем то, о чем писали фантасты 1960-1970-х годов. Во всем мире научная фантастика сейчас переживает ренессанс. В Азии, Америке и Европе. Поэтому для нас очень важно показать и вывести нашу фантастику на достойный уровень, который всегда этому жанру был свойственен. Это одна из ключевых целей мероприятия, — отметил председатель II сезона премии «История будущего», писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко.

Организаторы также объявили о введении специальной номинации для сценаристов и представили «Манифест 2.0» — программный документ, провозглашающий курс на созидательные образы. Его ключевой фразой стало: «Будущее принадлежит тем, кто продолжает мечтать».

В манифесте есть важные слова: «Любопытство и целеустремленность, мужество и настойчивость, готовность к сотрудничеству и стремление к справедливости. Все эти качества свойственны героям фантастических книг». Но они же свойственны и ученым, инженерам, исследователям. Росатом — глобальный технологический лидер. Фантастика и наука должны находить соприкосновение, и премия «История будущего» совместно с Музеем «Атом» становится пространством, объединяющим их. Это мост между литературой и наукой, — подчеркнула директор Музея «Атом» Елена Мироненко.

Заявки на участие в трех главных номинациях: «Лучший рассказ», «Лучший рассказ для детей и подростков» и «Лучший рассказ на иностранном языке» можно будет отправить с 20 мая по 1 сентября. Дополнительно 10 июня запустят регистрацию в категории «Лучшая сценарная заявка». Финал проведут в Москве 4 декабря в Музее «Атом» на ВДНХ.

В 2025 году в премии «История будущего» приняли участие свыше 2,5 тыс. авторов не только из России, но и из стран Африки, Азии, Южной Америки и Европы. Заключительный этап прошел в музее «Атом» на ВДНХ — одном из лучших технологических музеев мира. Произведения финалистов стали доступны читателям на платформе «Литрес».

