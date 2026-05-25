Профессор ответил, почему выросло число пациентов с депрессией

Россияне разучились справляться со стрессом, заявил НСН педиатр и иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. Он отметил, что бороться с тревогой не умеют как взрослые, так и подростки.

И родители, и дети менее готовы к переживанию стрессовых ситуаций. Работа со стрессами и стрессовыми ситуациями — это то, что нынешнее поколение взрослых не очень умеет, — рассказал Продеус.

Он отметил, что сейчас выросло число диагностируемых случаев депрессии и тревожных расстройств у педиатрической группы пациентов до 18 лет включительно. По его словам, родители пациентов также не способны справляться со стрессом.

Ранее психиатр Василий Шуров рассказал, что увеличение числа обращений к психиатрам связано с негативной новостной повесткой в мире. По его словам, свою роль также играют люди, которые зарабатывают на распространении информации о ментальных проблемах.