Политолог ответил, зачем лидер белорусской оппозиции приехала в Киев

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Киев, чтобы стать частью антибелорусской кампании Украины, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, таким образом украинский президент Владимир Зеленский стремится ослабить Россию.

Тихановская не может действовать самостоятельно. Она является неким пропагандистским инструментом борьбы с руководством Белоруссии. Поэтому, конечно же, она приехала [в Киев] не по собственной инициативе. Скорее всего, она действует в рамках определенного антибелорусского спектакля. И, понятное дело, есть определенная связь между заявлениями Зеленского, который тоже угрожал [Александру] Лукашенко (президент Белоруссии. — NEWS.ru) с подачи западных кураторов. Я думаю, что Тихановской дали команду приехать в Киев, чтобы помочь Украине раскачать кампанию против Минска, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что Тихановская также намерена напомнить о существовании оппозиционных сил, которые якобы все еще активны. По словам политолога, после ее визита в Киев может начаться распространение различных слухов с целью дестабилизации ситуации в Белоруссии.

По планам Зеленского, [антибелорусская кампания] должна отразиться и на России. То есть ослабевает наш союзник, следовательно, по логике Киева, ослабеваем и мы. Именно этим продиктованы нападки на Лукашенко и на его страну в целом. Я бы не исключал, что в будущем украинцы могут даже начать запускать беспилотники в сторону Белоруссии для раскачки государства, если другие методы не сработают, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Тихановская впервые посетила Киев с официальным визитом. В украинскую столицу она прибыла на поезде.