Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 14:10

Политолог ответил, зачем лидер белорусской оппозиции приехала в Киев

Политолог Перенджиев: Тихановская станет частью антибелорусской кампании Киева

Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Киев, чтобы стать частью антибелорусской кампании Украины, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, таким образом украинский президент Владимир Зеленский стремится ослабить Россию.

Тихановская не может действовать самостоятельно. Она является неким пропагандистским инструментом борьбы с руководством Белоруссии. Поэтому, конечно же, она приехала [в Киев] не по собственной инициативе. Скорее всего, она действует в рамках определенного антибелорусского спектакля. И, понятное дело, есть определенная связь между заявлениями Зеленского, который тоже угрожал [Александру] Лукашенко (президент Белоруссии. — NEWS.ru) с подачи западных кураторов. Я думаю, что Тихановской дали команду приехать в Киев, чтобы помочь Украине раскачать кампанию против Минска, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что Тихановская также намерена напомнить о существовании оппозиционных сил, которые якобы все еще активны. По словам политолога, после ее визита в Киев может начаться распространение различных слухов с целью дестабилизации ситуации в Белоруссии.

По планам Зеленского, [антибелорусская кампания] должна отразиться и на России. То есть ослабевает наш союзник, следовательно, по логике Киева, ослабеваем и мы. Именно этим продиктованы нападки на Лукашенко и на его страну в целом. Я бы не исключал, что в будущем украинцы могут даже начать запускать беспилотники в сторону Белоруссии для раскачки государства, если другие методы не сработают, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Тихановская впервые посетила Киев с официальным визитом. В украинскую столицу она прибыла на поезде.

Европа
Украина
Белоруссия
Светлана Тихановская
Владимир Зеленский
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый замминистра обороны Шулика возглавил аппарат ведомства
Мужчина поленом убил родственницу в Тульской области
В Совфеде назвали визит Тихановской на Украину неуклюжим и неуместным
Российские военные освободили более 400 домов в боях за Добропасово
«Мы — дом для миров»: интервью с генпродюсером «ЯРКО»
«Не по сценарию»: депутат о разочаровании Евросоюза в Мадьяре
В СКР сообщили об изъятии бортового самописца «Арктик Метагаза»
Раскрыты причины крушения самолета под Красноярском
В Ростехе сообщили о перовом полете нового вертолета
Один человек пострадал из-за пожара в московском хостеле
В МЧС Киргизии объяснили риски при эвакуации тела Наговициной с пика Победы
Налет на Ярославль, удар «Града», обстрел дачников: ВСУ атакуют РФ 25 мая
Финуправляющий Блиновской оспорила конфискацию активов «королевы марафонов»
«Он хвалил нас»: Вован и Лексус о возможном разговоре с Трампом в будущем
Экономист спрогнозировала, что будет с ценами на мебель этим летом
Стрелявшего в ребенка артиста отправили под стражу
В Госдуме ответили на предложение давать дополнительный отпуск молодоженам
Звезда «Пацанок» пришла за футболками в «Садовод» и осталась без гроша
Вован и Лексус раскрыли, как «кошелек Зеленского» пытался их купить
В посольстве рассказали о задержанном в Чехии митрополите РПЦ Иларионе
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.