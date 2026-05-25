Стрелявшего в ребенка артиста отправили под стражу Стрелявшего в ребенка артиста Мариинского театра отправили в СИЗО на два месяца

Артиста миманса Мариинского театра, выстрелившего в 11-летнего уличного музыканта, отправили под стражу, сообщает Telegram-канал 78.ru. Злоумышленник отправился в питерский СИЗО на два месяца.

Как стало известно, сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, мужчина не менее одного раза выстрелил в ребенка пулей диаметром 4–5 мм. Следователи квалифицируют поступок как совершенный с особым цинизмом.

Инцидент произошел под окнами дома на улице Декабристов: 38‑летний музыкант выстрелил в ребенка из пневматического пистолета. Причиной, как утверждается, стало раздражение из‑за игры на саксофоне. По данным источника, артист родом из Казахстана, выступал в составе вспомогательной театральной труппы.

Ранее двоих мужчин задержали в Благовещенске после нападения на подростка, у которого под угрозой пистолета похитили гаджеты. По данным следствия, злоумышленники избили несовершеннолетнего и скрылись с места преступления.