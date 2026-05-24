24 мая 2026 в 12:27

Артист Мариинского театра выстрелил в школьника в Петербурге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Артист Мариинского театра выстрелил из окна в 11-летнего мальчика в Петербурге, потому что игра ребенка на саксофоне раздражала его, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, музыка под окнами дома на улице Декабристов вывела 38-летнего мужчину из себя.

В материале говорится, что в какой-то момент артист схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал ребенку в щеку. Пуля застряла в подбородке. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести. Стрелявшего задержали. Он родом из Казахстана, выступал в составе вспомогательной театральной труппы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось о задержании жителя Подмосковья, который начал стрелять из пневматического оружия на улице. Обеспокоенные жители поселка Дрожжино обратились в полицию после того, как услышали крики и выстрелы на Южной улице. Прибывшие правоохранители выяснили, что 25-летний житель Дмитрова в компании своих знакомых несколько раз выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Нетрезвого дебошира задержали прямо на месте происшествия.

Регионы
Санкт-Петербург
стрельба
Мариинский театр
дети
