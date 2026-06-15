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15 июня 2026 в 21:05

Украина случайно раскрыла правду о БПЛА на киностудии Довженко в Киеве

На руинах киностудии Довженко в Киеве обнаружили крылья украинских БПЛА

Пожарный на улице в Киеве Пожарный на улице в Киеве Фото: Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Крылья украинских дронов-камикадзе FP-1 (FP-2) были обнаружены на руинах киностудии им. А. П. Довженко в Киеве, сообщил Telegram-канал SHOT. Сначала местные СМИ опубликовали соответствующие кадры, однако вскоре их удалили.

По информации канала, ВСУ устроили на гражданском объекте цех по сборке беспилотников. Не исключено, что на базе киностудии находился и склад вооружения. В Минобороны России ранее сообщили об ударе по территории киностудии, так как в ней был расположен цех подготовки дронов.

Ранее ВС России ударом дрона-камикадзе «Герань» поразили здание на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове. Там находились фирмы по производству боевых частей для дронов ВСУ.

До этого стало известно, что Киев экстренно перебрасывает промышленные объекты из Краматорска на запад страны. Издание The Economist сообщило, что в рамках проекта «Новый Краматорск» у подножия Карпатских гор формируют новый промышленный кластер.

Также член Совета по внешней и оборонной политике участник СВО Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы России могут освободить Константиновку в ДНР за несколько дней. По его словам, ВСУ уже осознают обреченность своего положения, что подтверждается массовым дезертирством бойцов украинской армии.

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