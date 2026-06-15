Российские «Герани» выжгли крупный энергообъект на Украине

Российские военные поразили Криворожскую ТЭС в Зеленодольске Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удар был нанесен с помощью беспилотников «Герань».

В сообщении говорится, что электростанция использовалась в интересах Вооруженных сил Украины. В описании к ролику уточняется, что удар нанесли специалисты войск беспилотных систем группировки «Днепр».

Ранее Минобороны России сообщило о поражении в Киеве предприятий по сборке беспилотников и боеприпасов к ним. В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА. Кроме того, был поражен цех подготовки дронов, располагавшийся на территории киностудии Довженко.

В министерстве также отмечали, что Вооруженные силы РФ не планируют и не наносят удары по гражданским объектам. В ведомстве отметили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной работы системы Patriot могла стать передача Западом ракет с истекшими сроками годности.