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15 июня 2026 в 10:19

Названы девять целей ВС России во время массированного удара в Киеве

ВС России поразили предприятия по сборке БПЛА в Киеве

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
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Минобороны России сообщило о поражении в Киеве предприятий по сборке беспилотников и боеприпасов к ним. В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА. Кроме того, поражен цех подготовки дронов, располагавшийся на территории киностудии Довженко.

Киевский завод «Радар», осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также производство и ремонт радиолокационных систем военного назначения. Цех по производству и подготовке к применению (настройке) БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. А. П. Довженко, — говорится в сообщении.

Согласно сводкам Минобороны, удары были нанесены по предприятиям «Беспилотные технологии», «Завод Маяк», заводу «Буревестник» и компании «Укр Армо Тех». Также поражены «Киевский агрегатный завод», авиаремонтный завод № 410 и терминал «Новая почта», связанные с производством БПЛА, боеприпасов и авиационных комплектующих.

Ранее командир штурмового батальона 1194-го полка 4-й бригады с позывным Крупный сообщил, что успешное продвижение подразделений российской группировки войск «Южная» в Константиновке сказалось на моральном состоянии украинских военнослужащих. Военнослужащий отметил, что после установления контроля над городом важно сохранить темп наступления.

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